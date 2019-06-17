أمير الجوف يلتقي رايدرز للدراجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ سكاكا التقى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف أمس، قائد فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية رواف بن محمد الخليوي وأعضاء الفريق، واستمع لشرح عن أنشطة ومهام الفريق، الذي تأسس عام 2016م، ويهتم بأنشطة الدراجات النارية والتنقل بين مدن المملكة، والتعريف بهوايات الدراجات النارية، والمشاركات الداخلية والدولية التي سيخوضونها في الأيام المقبلة.



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