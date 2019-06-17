الليلة.. الهلال ينتخب رئيسه الـ 30

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
ينتخب نادي الهلال رئيسه رقم 30 في الجمعية العمومية غير العادية التي تعقد مساء اليوم، بمقر النادي في الرياض، ويتنافس خلالها فهد بن نافل وموسى الموسى على تولي كرسي المسؤولية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتجرى وقائع الجمعية العمومية بحضور الشرفيين، ومدير مكتب الهيئة العامة بالرياض وأعضاء لجنة الانتخابات وممثلي وكالة شؤون الأندية، ومشاركة لأعضاء الجمعية الـ 35 أو من ينوب عنهم، الذين يحمل 15 منهم العضوية الذهبية والـ 20 الآخرون يحملون العضوية العادية.
وتشير المعطيات الأولية إلى ظفر فهد بن نافل بمنصب الرئاسة من خلال الدعم المادي واللوجستي الذي يلقاه من قبل أعضاء شرف النادي وعلى رأسهم الداعم الأمير الوليد بن طلال.
القائمة الأولى:
- فهد بن نافل رئيسا
- سلطان بن سعيد
- سليمان الهتلان
- سلمان التويجري
- فيصل الغشيان
القائمة الثانية:
- موسى الموسى رئيسا
- مشاري المسعد
- يعقوب المطير
- عبدالله بن سعيد
- فيصل بن سعيد
- فيصل أبواثنين
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