الضرائب تحجز على 36 منشأة لنيمار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أمس، أن مصلحة الضرائب البرازيلية وقعت الحجز على 36 منشأة يمتلكها المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وذلك في إطار التحقيقات الجارية مع اللاعب حول مزاعم تهربه من دفع ضرائب قيمتها 16 مليون يورو.
وأشارت صحيفة «أ س» الإسبانية إلى أن المنشآت المذكورة التي تم توقيع الحجز عليها تعود ملكيتها لنيمار وأفراد عائلته وشركاته.
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