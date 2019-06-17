10 ميداليات لتايكوندو السعودية في دولية الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض حقق المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب 10 ميداليات دولية في منافسات بطولة الهند الدولية التي دارت منافساتها في مدينة حيدر أباد خلال الفترة من 11 حتى 16 يونيو الحالي. Advertisements وأوضح رئيس الوفد السعودي عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد نوح قاضي أن الهدف من المشاركة في البطولة تجربة بعض اللاعبين لإعدادهم لبطولة آسيا والاستحقاقات الدولية المقبلة، مثمنا متابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري، وحرصه على الظهور المشرف في المحافل الدولية، مقدما شكره لجميع اللاعبين على ما بذلوه من جهود ومستويات مميزة في البطولة تحت إشراف مدربي المنتخب محمد القحطاني وفهد الدويسان، ومساعديهما. أبطال الذهب: ريان الحارثي.

أصيل عسيري.

عمر الزير. بطل الفضة: علي المبروك

أبطال البرونز

لؤي غانم.

محمد مداوي.

محمد الغنام.

رياض حمدي.

ريان الطائفي.

حمد المبروك.



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