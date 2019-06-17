شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يستقبلون الطفل أحمد حمدي مريض السرطان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل الجهاز الفنى للزمالك واللاعبين فى أول مران للفريق بعد عودتهم من الراحة السلبية اليوم، أحمد حمدي الطفل المريض بالسرطان وفقا لما نشره الموقع الرسمى للنادى.

وقام الطفل بالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي الفريق والجهاز الفني وأعرب عن سعادته بتواجده داخل القلعة البيضاء وتلبية رغبته بزيارة النادى من قبل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء الذى استقبله فى مكتبه أيضا.

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وحرص مرتضى منصور على التقاط الصور التذكارية مع المشجع الزملكاوى وذلك بكأسى السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية الذى توج الزمالك بلقبهما هذا الموسم.