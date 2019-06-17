شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يمنح طفل "السرطان" العضوية الشرفية للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك،العضويه الشرفيه للطفل أحمد حمدى المريض بالسرطان، ووجه الطفل المصاب، شكره لرئيس الزمالك لتحقيق حلمه بزيارة القلعة البيضاء. والتقط الطفل الصور التذكارية مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، وحرص رئيس الزمالك على التقاط الصور التذكارية مع المشجع الزملكاوى وذلك بكأسى السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية الذى توج الزمالك بلقبهما هذا الموسم.

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