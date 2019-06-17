شكرا لقرائتكم المقالون العرب يستأنف تدريباتة السبت 22 مايو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادو عماد النحاس مدرب الفريق، التدريبات الجماعية يوم 22 يونيو الجاري وذلك في بعد الأجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب الانتهاء من مباراة بتروجت في الدوري العام.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الأهلي في الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام ،حيث تقرر إقامة المباراة بعد الانتهاء من كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يولية المقبل.

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وكان المقاولون العرب قد فاز على الأهلي في مباراة الدور الأول بهدف نظيف سجله أحمد علي هداف ذئاب الجبل، حيث يتصدر أحمد علي قائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفاً.

ويحتل المقاولون المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة .