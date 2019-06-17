شكرا لقرائتكم ميدو ينتظر مطاريد الأهلى والزمالك فى المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق مصر المقاصة التقرير الفنى للمدرب السابق للفريق الفيومى لتحديد قائمة الراحلين ، واللاعبين الذى يرغب فى التعاقد معهم . ينتظر مسئولو مصر المقاصة قائمة الراحلين عن الأهلى والزمالك من أجل تحديد أسماء اللاعبين الراغبين فى التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة . ويحاول ميدو التعاقد مع لاعبين على مستوى متميز للمنافسة بالفريق فى الموسم المقبل على المربع الذهبى والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات القارية .

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