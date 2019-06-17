شكرا لقرائتكم 9 أندية تستعد لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالسها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعقد الأندية السعودية، يوم الثلاثاء، جمعيتها العمومية في مقراتها، وذلك لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الجديدة.

ويتنافس كل من فهد بن نافل وموسى الموسى على رئاسة نادي الهلال، إلى جانب ثلاثة أسماء على مقعد الرئيس في نادي الرائد، هم فهد المطوع ومنصور العشاب ويوسف التويجري.

وتتجه سبعة أندية لتزكية مرشحيها، حيث تقدم في نادي الفتح سعد العفالق، وأحمد الصائغ لأهلي جدة، وخالد البلطان لرئاسة نادي الشباب، بالإضافة إلى فهد المدلج في الفيصلي، وخالد الدبل للاتفاق، وسلطان أزهر لنادي الوحدة، وأنمار الحائلي قدم ملفه لرئاسة نادي الاتحاد.

ومن المقرر أن تمنح هيئة الرياضة فرصة لتقديم الطعون بعد إجراء الانتخابات، قبل أن تعلن عن رؤساء مجالس إدارات الأندية في 22 يونيو الجاري.