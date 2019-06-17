شكرا لقرائتكم السويدي ليونبيرغ مساعداً لإيمري في أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين، إنه عين السويدي فريدي ليونبيرغ لاعب الوسط السابق مساعدا جديدا للمدرب الإسباني أوناي ايمري في إطار تغييرات في الجهاز الفني.

وكان ليونبيرغ، الذي عاد العام الماضي إلى أرسنال لتدريب فريق تحت 23 عاما، جزءا من "فريق الأحلام" الذي فاز بلقب الدوري لآخر مرة في 2004، وسيقود ستيف بولد مساعد المدرب السابق فريق تحت 23 عاما على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

وقال أرسنال في بيان : نشعر بالرضا عما أحدثه فريدي من تأثير للمساعدة في تطوير اللاعبين الشبان وقيادتهم للعب مع الفريق الأول. إنه يستحق هذا العرض، إلى جانب مسؤولياته التدريبية الجديدة سيكون فريدي معنيا في المقام الأول باللاعبين الشبان الذين سينتقلون للعب في الفريق الأول.

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ولعب ليونبيرغ مع أرسنال في الفترة من 1998 إلى 2007 وشارك في 325 مباراة وسجل 71 هدفا. كما تم اختياره أفضل لاعب في الدوري الممتاز في موسم 2001-2002

وقال ليونبيرغ :أشعر بحماس كبير لحصولي على هذه الفرصة لمواصلة المساعدة في التطوير والعمل مع بعض اللاعبين الشبان المتميزين. والعمل إلى جانب اوناي إيمري لمساعدة أرسنال على الفوز بالبطولات، أتطلع إلى العمل في هذا الهيكل الجديد ونقل خبرتي ومعرفتي بأسباب تحقيق النجاح على هذا المستوى.

وسيتم تكليف ليونبيرغ بمساعدة إيمري في إعادة أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن فشل النادي في التأهل للمنافسة في أرفع بطولة قارية للأندية للموسم الثالث على التوالي.

وسينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في التاسع من أغسطس.