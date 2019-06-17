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سلة سموحة تبرم صفقتها الرابعة

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أعلن مجلس أدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ضم رابع صفقات الموسم الحالي لكرة السلة بضم لاعب نادي الترام مازن المصري .

وكان المصري قد لفت الاتظار خلال الموسم الماضي وكان هناك صراع لضمه بين سموحة و سبورتنج الا ان الاعب فضل الانتقال لسموحة .

يذكر أن سلة سموحة نجحت خلال الفترة

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الماضية في تدعيم الصفوف بثلاث صفقات هي مؤمن ابو العنين نجم الأهلي والاتحاد السكندري السابق و محمد صلاح لاعب الزمالك السابق و لاعب الأهلي أحمد برغوتة كما تم تجديد التعاقد مع المحترف الأمريكي جيمس جاستس .
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