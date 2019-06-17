أعلن مجلس أدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ضم رابع صفقات الموسم الحالي لكرة السلة بضم لاعب نادي الترام مازن المصري .
وكان المصري قد لفت الاتظار خلال الموسم الماضي وكان هناك صراع لضمه بين سموحة و سبورتنج الا ان الاعب فضل الانتقال لسموحة .
يذكر أن سلة سموحة نجحت خلال الفترة
كانت هذه تفاصيل خبر سلة سموحة تبرم صفقتها الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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