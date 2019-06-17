سلة سموحة تبرم صفقتها الرابعة

أعلن مجلس أدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ضم رابع صفقات الموسم الحالي لكرة السلة بضم لاعب نادي الترام مازن المصري .

وكان المصري قد لفت الاتظار خلال الموسم الماضي وكان هناك صراع لضمه بين سموحة و سبورتنج الا ان الاعب فضل الانتقال لسموحة .

يذكر أن سلة سموحة نجحت خلال الفترة

الماضية في تدعيم الصفوف بثلاث صفقات هي مؤمن ابو العنين نجم الأهلي والاتحاد السكندري السابق و محمد صلاح لاعب الزمالك السابق و لاعب الأهلي أحمد برغوتة كما تم تجديد التعاقد مع المحترف الأمريكي جيمس جاستس .