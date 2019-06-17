وكيل جاريث بيل يكشف حقيقة عرض بايرن ميونيخ

نفى جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، وجود عرض مقدم من عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ من أجل ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد جوناثان لشبكة "إيه إس بي إن" الإخبارية، أن بايرن ميونيخ لم يفاوضهبشأن بيل، مشيرا إلي أن ما يقال حول انتقال لاعب الملكي إلي الفريق البافاري ليس له اساس من الصحة.
ويمر النجم الويلزي بفترة سيئة للغاية، إذ ابتعد خلال الموسم الأخير عن تشكيلة الفريق
ويبدو أن جميع الطرق تؤدي بالجناح الويلزي خارج ريال مدريد، فالمدرب الفرنسي لم يعتمد عليه في عدة مباريات، وعبر في أكثر من مرة عن رغبته في تشكيل فريق قوي قادر على تدشين مشروعه رفقة العملاق الإسباني.
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