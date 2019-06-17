نجمة المانيا تتوج بجائزة افضل لاعبة للمره الثانية في كأس العالم للسيدات

حصلت اللاعبة الألمانية سارة دايبريتز علي جائزة أفضل لاعبة خلال لقاء منتخبي ألمانيا وجنوب افريقيا ضمن الجولة الثالث من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات بفرنسا . بكأس العالم للسيدات بفرنسا . وقادت اللاعبة منتخب ألمانيا للفوز على جنوب افريقيا حيث استطاعت ان تسجل هدف وصناعة هدفين في اللقاء الذي انتهاء برباعيه نظيفة . الجدير بالذكر ان سارة دايبريتز حصلت علي الجائزة من قبل خلال اسبانيا لتحصل عليها للمره الثانية خلال البطولة .

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