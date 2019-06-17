مانشستر يونايتد وانترميلان يخططان لصفقة تبادلية من العيار الثقيل

يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدخول في صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع إنتر ميلان الإيطالي، في ظل رغبة كل من الناديين للحصول على نجم كبير من صفوف الفريق الأخر.

وكشف إنتر ميلان عن رغبته في ضم العملاق البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، بعد أن أعلن اللاعب

رغبته في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأحد، أن مانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم فريق إنتر ميلان، للموافقة على انتقال لوكاكو إلى قلعة سان سيرو.

وشهدت العلاقة بين ايكاردي ومسؤولي إنتر ميلان، تدهوراً كبيراً هذا الموسم، في ظل رفض اللاعب تمديد عقده، مع الإنتر، مما دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة الإيطالي لوتشيانو سباليتي لتجريده من شارة قيادة الفريق، قبل أن يستبعده فيما بعد من مباريات الفريق.

الجدير للذكر أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب الجديد لإنتر ميلان، أعلن أنه لا يمانع في استخدام إيكاردي كجزء من صفقة استقدام لوكاكو إلى عملاق «سان سيرو».