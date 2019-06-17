ينعقد اليوم الاثنين ، المؤتمر الفني السنوي للاتحاد المصري لكرة اليد، في المدينة الشبابية بأبي قير في محافظة الإسكندرية، ويستمر الشبابية بأبي قير في محافظة الإسكندرية، ويستمرحتى يوم الخميس المقبل. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر نظام مسابقات وأنشطة الاتحاد المصري لكرة اليد للموسم الجديد 2019-2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد اليد بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.