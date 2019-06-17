رئيس برشلونة ينفى التفاوض مع جريزمان

نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم وجود اى تفاوض مع المهاجم الفرنسي ونجم اتليتكو مدريد الأسباني للانتقال لصفوف البارسا.
وقال بارتوميو لصحيفة "آس" الإسبانية اليوم الاثنين: لم نتحدث مع جريزمان، لا يوجد شيء، سنرى كيف ستسير الأمور في سوق الانتقالات خلال الأيام والأسابيعالمقبلة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو يصر على نفي وجود مفاوضات مع جريزمان حتى لا يقع في خطأ قاتل، حيث أن إعلانه عن ضم اللاعب الفرنسي قبل الأول يوليو المقبل سيجبره على دفع 200 مليون
ويحق لأتلتيكو مدريد تقديم شكوى ضد برشلونة إذا قام الأخير بالإعلان عن تفاوضه مع جريزمان قبل اليوم الأول من يوليو، حيث لا يزال عقد اللاعب ساريا مع النادي.
وطالب بارتوميو جماهير النادي الكتالوني ومساهميه بالتحلي بالهدوء حيال إبرام الصفقات الجديدة مؤكدا أن الصيف لا يزال طويلا.
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