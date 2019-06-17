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رئيس برشلونة ينفى التفاوض مع جريزمان

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نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي الإسباني لكرة القدم وجود اى تفاوض مع  المهاجم الفرنسي ونجم اتليتكو مدريد الأسباني  للانتقال لصفوف البارسا.

وقال بارتوميو لصحيفة "آس" الإسبانية اليوم الاثنين: لم نتحدث مع جريزمان، لا يوجد شيء، سنرى كيف ستسير الأمور في سوق الانتقالات خلال الأيام والأسابيع

المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو يصر على نفي وجود مفاوضات مع جريزمان حتى لا يقع في خطأ قاتل، حيث أن إعلانه عن ضم اللاعب الفرنسي قبل الأول يوليو المقبل سيجبره على دفع 200 مليون

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يورو، فيما سيتقلص هذا المبلغ إلى 120 مليون يورو بعد ذلك التاريخ.

ويحق لأتلتيكو مدريد تقديم شكوى ضد برشلونة إذا قام الأخير بالإعلان عن تفاوضه مع جريزمان قبل اليوم الأول من يوليو، حيث لا يزال عقد اللاعب ساريا مع النادي.

وطالب بارتوميو جماهير النادي الكتالوني ومساهميه بالتحلي بالهدوء حيال إبرام الصفقات الجديدة مؤكدا أن الصيف لا يزال طويلا.

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