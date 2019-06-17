التعادل السلبي يحسم لقاء اسبانيا والصين في مونديال السيدات

فرض التعادل السلبي نفسه علي نتيجة مواجهة منتخب اسبانيا للسيدات امام نظيره الصين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الثالث من بطولة كاس العالم للسيدات 2019المقامه بفرنسا . بطولة كاس العالم للسيدات 2019المقامه بفرنسا . وشهد اللقاء اهدار المنتخب الاسباني العديد من الفرص السهلة لخطف نقاط المباراة الثلاثة . بهذه النتيجه رفع المنتخب الاسباني رصيده الي اربعة نقاط يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعة، وهو نفس رصيد المنتخب الصيني الذي يأتي في المركز الثالث بفارق الاهداف .



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