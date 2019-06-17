شاهد.. المانيا تكتسح جنوب افريقيا برباعيه في مونديال السيدات

اكتسح منتخب المانيا للسيدات نظيره جنوب افريقيا باربعه اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة

الثالث من بطولة كاس العالم للسيدات 2019 المقامه بفرنسا.

سجل اهداف المنتخب الالماني كل

من ميلاني ليوبولز،سارة دايبريتز،أليكساندرا بوب،لينا ماكول في الدقائق14،29،40،58 .

وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الالماني العلامة الكاملة خلال المجموعه الثانية بينما فشلت جنوب افريقيا في حصد اية نقاط .