الزمالك يمنح الطفل المصاب بالسرطان العضوية الشرفية

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، منح العضوية الشرفية للطفل أحمد حمدي المريض بالسرطان . ووجه الطفل المصاب ، شكره للمستشار مرتضي منصور ، لمنحة العضوية الشرفية ، وتحقيق حلمه بزيارة القلعة البيضاء للمستشار مرتضي منصور ، لمنحة العضوية الشرفية ، وتحقيق حلمه بزيارة القلعة البيضاء وتواجد الطفل المصاب بالسرطان ، اليوم الاثنين ، في النادي ، وقام بالتقاط الصور التذكارية مع المستشار مرتضي منصور ، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني .

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