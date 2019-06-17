قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، منح العضوية الشرفية للطفل أحمد حمدي المريض بالسرطان .
ووجه الطفل المصاب ، شكرهللمستشار مرتضي منصور ، لمنحة العضوية الشرفية ، وتحقيق حلمه بزيارة القلعة البيضاء
وتواجد الطفل المصاب بالسرطان ، اليوم الاثنين ، في النادي ، وقام بالتقاط الصور التذكارية مع المستشار مرتضي منصور ، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يمنح الطفل المصاب بالسرطان العضوية الشرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.