رياضة | رسميا.. الاتفاق يتعاقد مع مدرب المنتخب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتفاق يتعاقد مع مدرب المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الإثنين عن تعاقده مع المدرب السعودي الوطني خالد العطوي، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق، فى الموسم المقبل.

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ومن المقرر أن يتسلم المدرب الوطني، مهمة تدريب الاتفاق خلال فترة الإعداد، استعداداً للموسم الجديد في خطوة لتصحيح المسار.

وقد أعلن المدرب السعودي في وقت سابق اعتذاره عن الاستمرار في منصبه كمدير فني للمنتخب السعودي للشباب حريصا على أن يقدم الشكر لكل من وقف معه خلال مسيرته مع المنتخب "الأخضر".