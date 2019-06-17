رياضة | نجم مانشستر يونايتد يقرر البقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يقرر البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب الإسباني خوان ماتا من حسم موقفه النهائي مع مانشستر يونايتد بعد أن ترددت أنباء حول رحيله عن الشياطين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم "ماتا" إلى مانشستر يونايتد قادماً من ​تشيلسي​ مقابل 37.5 مليون جنيه استرليني في عام 2014، ولم يتفق بع

د عى توقيع عقد جديد مع الشياطين.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ماتا قد يبقى في صفوف الشياطين وستشهد الأيام المقبلة حسم موقفه بشكل نهائي.

وذكرت الصحيفة البريطانية إن ماتا الذي خاض 22 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم المنصرم، كان يريد زيادة جديدة في راتبه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ماتا يتقاضى من مانشستر يونايتد مبلغ 140 ألف جنيه استرليني.