رياضة | رونالدو يتفوق على ميسي

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يتفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على غريمه الارجنتيني ليونيل ميسي علي صعيد الألقاب الدولية التي حققها "الدون" رفقة منتخب البرتغال.

حقق الثنائي ميسي ورونالدو الكثير من الانجازات على مستوي الأندية أو الألقاب الفردية، ففاز كل منهما بالكرة الذهبية لأفضل 5 مرات لكل منهما، وحصد الثنائي كل الألقاب الممكنة خلال مسيرتهما مع الأندية.

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وحتى دوري أبطال أوروبا، البطولة الأهم في العالم على صعيد الأندية، حصل عليها اللاعبان مرات عدة خلال السنوات الأخيرة.

أما علي المستوي الدولي نجد الصراع التاريخي بين اللاعبين محسوما لصالح كريستيانو رونالدو.

ويتفوق البرتغالي بفارق واضح على غريمه الأرجنتيني خلال مسيرته الدولية، وفشل النجم الأرجنتيني في حصد أي لقب مع منتخب بلاده، بينما فاز رونالدو بكأس أمم أوروبا مع البرتغال 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.