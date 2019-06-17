رياضة | برشلونة يحدد شرطه الوحيد لعودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد شرطه الوحيد لعودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، حددت شرطها الوحيد لعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي لصفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال برنامج "الجوغونيس" الإسباني الشهير، أن برشلونة حدد شرط وحيد من أجل عودة نيمار، ألا وهو أن يخرج اللاعب ويقوم بالإعتذار علانيًا على الشكوي التي قدمها ضدهم في السابق".

ويسعي نيمار إلى العودة من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن اللاعب ندم على رحيله عن البلوجرانا والانتقال لصفوف الفريق الباريسي.