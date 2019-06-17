رياضة | كوبا أمريكا 2019 .. اليابان تصطدم بتشيلي في مباراة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبا أمريكا 2019 .. اليابان تصطدم بتشيلي في مباراة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق سادس مواجهات بطولة كوبا أمريكا في نسختها السادسة والأربعين بمباراة اليابان وتشيلي في الجولة الأولى من البطولة والتي تبدأ في الواحدة صباحًا بتوقيت مصر يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات المنتخبين:

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- تاريخ مواجهتهما: تقابل المنتخبان مرتين، فازت اليابان في مباراة وتعادلا في المباراة الأخرى.

- المجموعة: وقع المنتخبان في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كلا من أوروجواي والإكوادور.

ومن المتوقع أن يكون نجم ريال مدريد الجديد، كوبو، والذي يلقبه الملايين بميسي الجديد، على رأس التشكيلة الأساسية لمنتخب اليابان في مباراة يوم غد.