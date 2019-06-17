رياضة | وداعا للاحتكار.. القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا CAN 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وداعا للاحتكار.. القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا CAN 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الكثير من عشاق الكرة في الوطن العربي موعد إنطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من يوم 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو من أجل متابعة نجوم عالمية تسطع على أرض مصرية.

ويبحث المتابع العربي عن القنوات المفتوحة التي تمكنه من متابعة مباريات البطولة على الهواء مباشرةً بصورة مفتوحة بعيداً عن الإحتكار والنظام الديكتاتوري الذي تفرضه بعض القنوات الاخرى والتي تتطلب دفع مبالغ مالية باهظة نظير الحصول على حق المباريات.

وتستضيف أربعة محافظات مصرية البطولة وهي القاهرة والسويس بالإضافة إلى الإسماعيلية والإسكندرية ويشارك فيها 24 منتخب للمرة الأولى بعد أن كانت تلعب سابقاً في النظام القديم بمشاركة ستة عشر منتخباً فقط.

وتمكن القنوات المفتوحة في الآتي :-

قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

قناة بين سبورت الفرنسية : القمر Astra 19E التردد 11538 – 27500 - V

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قناة ديكال بلوس القمر DECALE + Astra 19E التردد 12012 – 29500 – V

قناة يوروسبورت فرنسا القمر استرا 19.2 التردد 12581 – 22000 – V

قناة يوروسبورت 2 القمر هوتبيرد 13 – التردد 11240- 27500 - V

قناة سبورت بلس القمر استرا 19E التردد 12402 – 27500 – V

قناة RTS1 القمر Eutelsat 5°W التردد 12690 – 30000 – V

القمر Eutelsat 7°W التردد 11721 – 30000 – H