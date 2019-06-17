رياضة | التحقيق مع "ميدو" بتهمة السب والقذف على " فيس بوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع "ميدو" بتهمة السب والقذف على " فيس بوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام استدعاء أحمد حسام ميدو ، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ، للتحقيق فيما نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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وأوضح الأعلى للإعلام، أن منشور ميدو على "فيس بوك" حمل مواد تعد سبا وقذفا تتعارض مع الآداب العامة ، وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع ، وتثير الفتنة بين جماهير كرة القدم.

يذكر أن نادى مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام قد أعلن تولي أحمد حسام ميدو تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.