رياضة | حوار- سيد عبد الحفيظ: منتخب مصر المرشح الأقوى للقب إفريقيا.. ومحمد صلاح "عبقري".. والجمهور "مشتاق" للمدرجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار- سيد عبد الحفيظ: منتخب مصر المرشح الأقوى للقب إفريقيا.. ومحمد صلاح "عبقري".. والجمهور "مشتاق" للمدرجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- متأكد بأن النسخة الحالية من البطولة ستكون الأقوى لهذا السبب

- اشتياق الجماهير للعودة للمدرجات يزيد من قيمة البطولة

- محمد صلاح أحد "عباقرة" كرة القدم ويملك من الخبرات الكافية لقيادة مصر للفوز باللقب

- السولية "اتظلم" وكنت أتمنى تواجد فتحي وهاني

- هذه رسالتي للاعبي المنتخب

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أيام قليلة تفصل مصر عن استضافة بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 18 من يوليو المقبلل، بمشاركة 24منتخبا تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات.

وسيبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل في مباراة الافتتاح أمام زميبابوي في اللقاء الذي سيقام على ستاد القاهرة.

ويسعى الفراعنة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والتتويج بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه وإسعاد جماهيره التي ستؤازره في البطولة الإفريقية.

ولأن هذا الحدث يحتاج منا في موقع "الخليج 365 الرياضي" أن نلقي الضوء عليه ونقوم بمحاورة نجوم الكرة المصرية للحديث معه عنها ورأيه في تنظيم مصر لهذه البطولة ومدى قدرة المنتخب في التتويج باللقب.

ونقوم في هذه المرة بمحاورة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي يتحدث من خلاله عن البطولة الإفريقية وأمور أخرى كثيرة.

وإليكم نص الحوار :-

في البداية.. ما رأيك في استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا؟

بكل تأكيد هو حدث رائع وتنظيم مصر لهذه البطولة يعكس مكانتها في إفريقيا، ومتأكد بأنها ستكون البطولة الأفضل في تاريخ إفريقيا.

أشعر في حديثك عن البطولة بنبرة ثقة.. ما السبب في ذلك؟

السبب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المسئولين في الدولة بهذه البطولة وستكون أحسن بطولة في تاريخ بطولات إفريقيا لأننا عندما نعطي أي شئ اهتمامه يضبح الأفضل.

وماذا عن قدرة منتخب مصر في التتويج باللقب؟

يظل منتخب مصر هو المرشح الأقوى للفوز باللقب، في ظل خوض المباريات على ملاعبنا ووسط جماهيرنا بجانب أن هناك مجموعة من المميزة من اللاعبين تتواجد داخل صفوف المنتخب.

لماذا ذكرت بأن منتخب مصر مرشحا للقب بشكل قوي؟

لأنه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة ومساندة من الجميع وأعتقد بأن هذه البطولة ستشهد العدد الأكبر من حضور الجماهير في ظل اشتياق الجماهير للعودة إلى المدرجات وسيكون كلمة السر فيها.

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وما هي المنتخبات التي تراها مرشحة للقب بجوار منتخب مصر؟

أرى بأن هناك عدة منتخبات مرشحة أيضا أبرزها المغرب والسنغال.

البعض يرى أن محمد صلاح قادر على قيادة منتخب مصر لأبعد نقطة في البطولة.. تعليقك؟

محمد صلاح يملك من الخبرات والشخصية والنجومية والتأثير الإيجابي على المستوى النفسي كما أنه عنصر مهم جدا بقيمته وأدائه وقدراته فهو يعتبر أحد "عباقرة" كرة القدم في الوقت الحالي.

الجهاز الفني للمنتخب وجه له انتقادات بسبب القائمة.. ما رأيك؟

الاختيارات حق للجهاز الفني فهو الذي سيحاسب على نتائجه لكن هناك لاعبين تعرضوا للظلم واستحقوا التواجد.

ومن هؤلاء اللاعبين؟

أرى بأن محمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية يستحقوا التواجد في البطولة مع المنتخب بعد أدائهم المميز مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

وما هي رسالتك للاعبي المنتخب؟

أتمنى لكم التوفيق وإسعاد جماهير مصر بالتتويج باللقب.

لننتقل إلى جزئية أخرى تخص جماهير الأهلي.. ما هي أخبر المفاوضات مع هيريرسفيلد تاون لضم رمضان صبحي؟

هناك مفاوضات قوية مع النادي الإنجليزي لضم رمضان بشكل نهائي في ظل رغبة اللاعب بالبقاء ضمن صفوف الأهلي، لكن النادي الإنجليزي يطلب مقابل مادي كبير للتخلي عن اللاعب.

وماذا عن موقف وليد أزارو من الرحيل عن الأهلي؟

أزارو يتبقى في عقده موسمين مع الفريق وواجه سوء توفيق في الفترة الأخيرة، وسيبقى مع الفريق ولم يتبقى أي عرض للرحيل بشكل رسمي في الفترة الأخيرة.

حسين الشحات لم يظهر بشكل مميز حتى الآن مع الأهلي.. ما السبب في ذلك؟

حسين بحاجة إلى وقت للتأقلم بشكل كافي مع الفريق، واعتقد بأنه سيظهر بمستواه المعهود في الموسم الجديد.

متى يبدأ معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد؟

يوم الثلاثاء سنسافر أنا وأمير توفيق إلى إسبانيا للترتيب للمعكسر الخارجي والمعسكر سيكون في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

كيف ترى بطولة الدوري هذا الموسم؟

كانت قوية للغاية فحتى الجولات الأخيرة لم يحدد بشكل نهائي الفرق الهابطة للدرجة الثانية، وحتى الآن لم يتم تحديد المتوج باللقب.

في النهاية.. نشكرك على هذا الحوار؟

شكرا لك ولجميع قراء الموقع.