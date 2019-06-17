رياضة | النقاز راحة من مران الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لزيزو

حصل حمدي النقاز الظهير الايمن للزمالك على راحة من التدريبات الجماعية باذن من الجهاز الفني للفريق.

وخضع محمود عبد العزيز "زيزو" ، لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، لتدريبات تأهيلية في الجيم.

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وحصل " زيزو" على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية ، حيث يشكو من شعوره بالاجهاد .

وتوجه اللاعب لصالة الجيمانزيوم بصحبة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق من أجل منحه تعليمات بأداء تدريبات معينة لتأهيله.

وعاد الفريق للتدريبات بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبين في الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة الاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي