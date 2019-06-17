رياضة | تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك بعد نهاية الراحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك بعد نهاية الراحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، جزءا كبيرا من المران اليوم للتدريبات البدنية القوية تحت قيادة مدرب الأحمال من أجل استعادة اللاعبين لياقتهم بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وأشرف على هذه التدريبات أمير عزمي وتامر عبد الحميد مدربي الفريق.

وعاد الزمالك للتدريبات اليوم الإثنين بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون في الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقتهم الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي.