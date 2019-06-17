رياضة | تفاصيل جلسة جهاز الزمالك وأمير مرتضي مع اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة جهاز الزمالك وأمير مرتضي مع اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد بداية مران الزمالك المقام على ملعب النادي ، جلسة بين الجهاز الفني وأمير مرتضى منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي مع اللاعبين من أجل الحديث عن استعدادات الفترة المقبلة .

وأكد لهم الجهاز الفني وأمير مرتضى على أن المجلس والجهاز لديهم كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق درع الدوري وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية اكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة.

وعاد الفريق للتدريبات بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبين في الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة الاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي