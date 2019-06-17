رياضة | الفراعنة يحققون 14 ميدالية متنوعة في اليوم الأول لبطولة العالم بالصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفراعنة يحققون 14 ميدالية متنوعة في اليوم الأول لبطولة العالم بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع فراعنة الووشو كونغ فو 14 ميدالية متنوعة (حتى الآن ) منهم 9 في اليوم الثانى من منافسات بطولة العالم الثامنة التقليدي للووشو كونغ فو المقامة بالصين بمدينة سي تطوان وفقدنا ذهبيات مستحقة للاعبينا وسط منافسة شرسة وخاصة المنتخب الامريكى الذى يشارك بأكثر من 360لاعبا ولاعبة لمنافسة الصين وروسيا وإيران.

وتألق أبطالنا فى حصد الميداليات بواقع ثلاث ميداليات ذهبية ، ثماني ميداليات فضية، ميداليتان برونزية.

وحصد الميدالية الذهبية البطل يوسف عبدالرحمن في الافتتاح في أسلوب سيف التاي جي وملك محمد منتصر، باجى كوان و زياد أشرف في العصا الشاولين.

Advertisements

وحصد الميدالية الفضية محمد أسامة الميدالية في الدا داو و مازن مدحت في عصا شاولين ومروان محمود عاطف في الدبل سيف وجنى عماد في الباجوا واحمد وحيد في السيف التايجى و عمر نادر في السيف التايجى ، نور محمد تايجى و محمد اسامه في الداداو جنوبي ومحمد اسامه في الداداو جنوبي.

وحصد الميدالية البرونزية كريم شعيب في سلاح الدا داو و سلمى صلاح في التايجى..ومازال امام لاعبونا فرصة لحصد عدد كبير من الميداليات قبل انتهاء المنافسات.