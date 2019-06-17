رياضة | رسميا.. ثنائي طلائع الجيش في الرجاء المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ثنائي طلائع الجيش في الرجاء المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في التعاقد مع ثنائي طلائع الجيش عوض تهامي ومحمود قرني إستعدادا للموسم الجديد.

حضر التوقيع سليمان سنجاري المدير الإداري للفريق وعلي طعيمة وأحمد سعيد وكلاء اللاعبين.

سبق للرجاء ضم 5 صفقات، حيث نجح النادي في ضم محمد جمال أبو عصا لاعب مالية كفر الزيات وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي وحسام فتحي لاعب وسط جمهورية شبين و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، إيهاب فؤاد مدافع بترول أسيوط.

ويسعي الجهاز الفني للرجاء بقيادة هاني العقبي لإنهاء الصفقات الجديدة، قبل بداية فترة الإعداد المقرر لها في الخامس عشر من شهر يونيو.