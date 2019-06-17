اونلاين | مشاهدة مباراة السنغال وكينيا بث مباشر اليوم1/7/2019 can 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة السنغال وكينيا بث مباشر اليوم1/7/2019 can 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي بث مباشر لمباريات كأس الأمم الافريقية 2019 وتفتح أبواب استاد الدفاع الجوي لمباراة السنغال أمام المنتخب الكيني والذي ستلعب عليه مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا)وسيتم توفير العديد من الروابط لمشاهدة هذه المباراة في بث حي ومباشر أون لاين على هذا الموقع قبل أنطلاق المباراة ولايف ودون تقطيع بث اون لاين ومباشر ولايف .

حيث يضم منتخب السنغال عناضر جيدة من اللاعبين المحترفين في جميع أنحاء أندية أوروبا وأبرزهم قائد الفريق السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي البريميرليج والذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح وأيضا يلعب للمنتخب السنغالي اللاعب كيتا بالدي لاعب انتر ميلان المعار من فريق لاتسيو الإيطالي الكالتشيو وأيضا مباي دياني يلعب في الدوري التركي في صصوفوف نادي جالطا سراي وعن النجم الأبرز بين مدافعين العالم كوليبالي الذي يلعب لنادي نابولي

وشملت القائمة النهائية لـ 23 لاعباً هم..

حراسة المرمى: عبد الله ديالو (ستاد رين)، ألفريد جوميس (سبال)، إدوارد ميندي (ريمس).

الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي)، موسى واجي (برشلونة)، لامين جاساما (جوتيزبي سبور)، ساليف سانيه (شالكه)، شيخو كوياتيه (كريستال بالاس)، يوسف سابالي (بوردو)، ساليو سيس (فالنسيان)، بابي أبو سيسيه (أوليمبياكوس).

الوسط: هنري سافييت (بورصا سبور)، إدريسا جاي(إيفرتون)، بادو نداي (جالاتا سراي)، كيربن دياتا (كلوب بروج)، ألفريد نداي (مالاجا)

الهجوم: إسماعيليا سار (استاد رين)، كيتا بالدي (إنتر ميلان)، سادا تيوب (نيمس)، موسى كوناتي (أميان)، مباي نيانج (ستاد رين)، مباي دياني (جالاطة سراي)، ساديو ماني (ليفربول).

Advertisements

وعن المنتخب الكيني الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة وكانت في السنوات (1972 - 1988 - 1990 - 1992 - 2004). ويضم المنتخب الكيني أغلب لاعبين محليين في الدوري الكيني

وتضمن قائمة منتخب كينيا النهائية 23 لاعب وهم : هم باتريك ماناسي وفاروق شيكالو وجون أويبما لحراسة المرمى، وفي الدفاع ديفيد أوينو وموسى محمد وبرنارد أوتشينج وجوزيف أوكومو وجوش أونيانجو وإيريك أوما وعبود عمر وفيلومين أويتنيو، وفي خط الوسط فيكتور وانياما وإسماعيل جونزاليس ودينيس أوديهومبو وجوهانا أومولو وفرانسيس كاهاتا وإيريك جوهانا وأوفيلا أوتشينج وأيوب تيمبي وبول ويري، وفي الهجوم وميشيل أولينجا ومسعود جوما وجون أفريي.

واستبعد مينييه 4 لاعبين من القائمة المبدئية التي تكونت من 27 لاعبا، وخاضت معسكرا إعداديا للبطولة في العاصمة الفرنسية باريس.

وتلاقي مباريات كينيا في ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جوارها منتخبات السنغال والجزائر وتنزانيا، وتستهل مشوارها بالبطولة بمواجهة المنتخب الجزائري يوم 23 يونيو/حزيران الجاري.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة مع الجزائر وكينيا وتنزانيا وتقام مباريات المجموعة على ملعب الدفاع الجوى.

استاد الدفاع الجوي والذي يستضيف مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا،