اونلاين | مشاهدة مباراة تنزانيا والجزائر بث مباشر اليوم1/7/2019 can 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة تنزانيا والجزائر بث مباشر اليوم1/7/2019 can 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المنتخب العربي الجزائري نظيره المنتخب التنزاني ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2019 في اللقاء الذي سيقام على ملعب " الدفاع الجوي" بمدينة القاهرة , ويمكنكم مشاهدة المباراة على الموقع في بث حي ومباشر وأن لاين ولايف دون تقطيع ومجاني على موقع "الخليج 365 الرياضي" ، أنه سننقل لكم روابط لمشاهدة هذه المباراة بعدة جودات في بث حي ولايف وان لاين ومباشر وحي ولايف دون تقطيع في بث مباشر لهذه المباراة وحي وان لاين .

وتفتح أبواب استاد الدفاع الجوي والذي ستلعب عليه مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا)وسيتم توفير العديد من الروابط لمشاهدة هذه المباراة في بث حي ومباشر أون لاين على هذا الموقع قبل أنطلاق المباراة ولايف ودون تقطيع بث اون لاين ومباشر ولايف .

وجاءت قائمة تنزانيا النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) - ميتاتشا مناتا (مباو التنزاني) - (أرون كالامبو (السجون التنزاني)

الدفاع: حسن رمضاني (نكانا الزامبي) -أجيري موريس (عزام التنزاني) - كيلفن يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) - علي متوني (ليبولي التنزاني) – جاديل كاماجي ميشيل (يانج أفريكانز)

الوسط: حميد ماو (بتروجت المصري) - فيصل سالوم (يانجم أفريكانز التنزاني) - مدثر يحيى (عزام التنزاني) - فيسينت فيليبو (مباو التنزاني) - إراستو نيوني (سيمبا التنزاني)

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الهجوم: محمد حسين (سيمبا التنزاني) - فرانك دومايو (عزام التنزاني) - يحيى زايد (الإسماعيلي المصري) - جون بوكو (سيمبا التنزاني) – توماس أوليمونجو (شبيبة الساورة الجزائري) - فريد موسى (تينيريفي) - عبد الله موسى (بلاك بول الإنجليزي) سيمون مسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) - مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) - رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني)

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمي: رايس مبولحي- عزالدين دوخة- الكسندر أوكيدجا.

خط الدفاع: عيسي ميندي - مهدي زيفان - رامي بن سبعيتي - رفيق حليش - مهدي تاهرات - جمال بلعمري - يوسف عطال.

خط الوسط: محمد فارس - محمد بن خماسة - إسماعيل بن ناصر - مهدي عيبد - سفيان فيجولي - عدلان جيديورا - هشام بودواي.

خط الهجوم: أدم أوناس - رياض محرز - إسلام سليماني - ياسين براهيمي - بغداد بونجاج - يوسف البلايلي.

وتشهد قائمة الجزائر خط هجوم قوي بتواجد رياض محرز نجم مانشستر سيتي وبغداد بونجاج لاعب السد وهداف الدوري القطري بجوار إسلام سليماني وياسين براهيمي المحترف ضمن صفوف بورتو يوسف البلايلي مهاجم الترجي التونسي.

يشارك منتخب محاربي الصحراء الجزائر في كأس الأم الافريقية هذه للمرة 16 مرة في كأس الأمم الإفريقية وقد فاز بها مرة وحيدة وكانت في 1990 التي استضافها على أرضه. وصل للدور النهائي سنة 1980، المركز الثالث مرتين 1984 و 1988، والمركز الرابع مرتين 1982 و 2010.اما عن المنتخب التنزاني كانت المشاركة الوحيدة له عام 1980 ولكنه لم يقدم شيء في البطولة وهزم في مباراتين امام مصر ونيجيريا وتعادل امام ساحل العاج وحل اخر المجموعة وهذه كانت المشاركة الوحيدة له في البطولة والتي انتهت بالخسارة في كل المباريات

استاد الدفاع الجوي والذي يستضيف مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانياوسيتم توفير العديد من الروابط لمشاهدة هذه المباراة في بث حي ومباشر أون لاين على هذا الموقع قبل أنطلاق المباراة ولايف ودون تقطيع بث اون لاين ومباشر ولايف