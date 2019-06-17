اونلاين | مشاهدة مباراة نامبيا و كوت ديفوار بث مباشر اليوم1/7/2019 can 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة نامبيا و كوت ديفوار بث مباشر اليوم1/7/2019 can 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة نامبيا وكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة في اطار بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا على أرض مصر والتي يستضيف مباريات هذه ةالمجموعة في ستاد السلام بالقاهرة حيث تضم المجموعة أسفرت القرعة عن وجود منتخبات المجموعة الرابعة على النحو التالى: نامبيا ، جنوب أفريقيا ، كوت ديفوار ، المغرب.

ويشارك فى النسخة المقبلة لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، 24 منتخبا للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

حيث المنتخب النامبيبي ملقب بالمحاربين الشجعان وهو المنتخب الوطني في ناميبيا ويديره اتحاد ناميبيا لكرة القدم وهذه المشاركة الثالثة له في كأس الامم الافريقية عبر تاريخه وكانت في ثلا مناسبات وهي في بطولة 1998 والمرة الثانية في غانا 2008 والمشاركة الثالثة هي التي سييلعبها حالليا على أرض مصر ،ولم يسبق له التأهل إلى بطولة كأس العالم .

اما عن من منتخب ساحل العاج شاركت ساحل العاج مرتين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنوات 2006, 2010 و 2014 . تأهلت لنهائيات 2006 بعد تصدرها مجموعتها في التصفيات، التي كانت تعتبر على نطاق واسع أقوى المجموعات الأفريقية، على حساب الكاميرون ومصر. كانت أول مباراة دولية لها في عام 1960 ضد بنين وانتهت بفوز ساحل العاج 3 - 2 وأكبر فوز لها كانت بنتيجة 6 - 0 في عام 1985 مع فريق مالي واقسى خسارة كانت في عام 1971 والتي فازت غانا على ساحل العاج بنتيجة 6 - 2. شاركت ساحل العاج 20 مرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وفازت بالكأس عام 1992 و 2015.

وتضمنت قائمة منتخب نامبيا

حراسة المرمى: راتاندا مبازوفارا (أفريكان ستارز الناميبي) ولويد كازوبا (مكابي جوهانسبرج) وماكس مبافيا (جولدن أروز الجنوب أفريقي).

خط الدفاع: رايان نايمبي (بلاكبيرن الإنجليزي) ولاري هوريب (تورا ماجيك الناميبي) ودينزيل هوسيب (هاي لاند بارك الجنوب أفريقي) وإيفان كامبيربا (أفريكان ستارز الناميبي) وتشارليز هامبيرا (باروكا الجنوب أفريقي) ورايان هاناموب (جومو كوزموس الجنوب أفريقي)وأنانياس جيبهارد (باروكا الجنوب أفريقي).

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خط الوسط :أبسالوم ليمبوندي (تايجر وينهود الناميبي) وويلي ستيفانوس (بدون ناد) وبيتروس شيتيمبي (لوساكا ديناموز الزامبي) ورونالد كيتجيري (أفريكان ستارز الجنوب أفريقي) وداينامو فريدريكس (بلاك ستارز الناميبي) ومارسيل باباما (جامعة ناميبيا) ومانفريد ستارك (كارل زيس الإسباني) وديون هوتو (بيدفيست الجنوب أفريقي) وإيتاموانا كيمويني (داو سيتي الأثيوبي).

خط الهجوم: بينسون شيلونجو (الإسماعيلي) وبيتر شوليلي (هاي لاند بارك الجنوب أفريقي) وجوسلين كاماتوكا (كاب يونايتد الجنوب أفريقي)وإيزاسكار جوريراب (إف سي لايف فايترز الجنوب أفريقي).

وتضمنت قائمة منتخب ساحل العاج

في حراسة المرمى: سيلفيان جبوهوو (مازيمبي الكونغولي)، تابي إرا إليزير (سان بيدرو الإيفواري)، سانجاري بادرا علي (فري ستيت ستارز الجنوب أفريقي).

خط الدفاع: سيرجي أورييه (توتنهام الإنجليزي)، مامادو باكايوكو (ريد ستار الفرنسي)، وونلو كوليبالي (أسيك الإيفواري)، تراوري إسماعيل (أنجيه الفرنسي)، ويلفريد كانون (أدو دن هاج الهولندي)، الشيخ كومارا (الوداد البيضاوي المغربي)، سليماني دومبيا (رين الفرنسي).

خط الوسط: فرانك كيسي (ميلان الإيطالي)، سيري دي (نيوشاتل السويسري)، جيان فيليب جبامين (ماينز الألماني)، جان ميشيل سيري (فولهام الإنجليزي)، فيكتوريان أنجبان (ميتز الفرنسي)، سانجاري إبراهيم (تولوز الفرنسي).

خط الهجوم: جوناثان كودجيا (أستون فيلا الإنجليزي)، ويلفريد بوني (العربي القطري)، ماكسويل كورنيه (ليون الفرنسي)، أسالي روجيه (يانج بويز السويسري)، نيكولاس بيبي (ليل الفرنسي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي)، ماكس جراديل (تولوز الفرنسي