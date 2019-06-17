اونلاين | مباراة زيمبابوي والكونغو بث مباشر اليوم 30/6/2019 can 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة زيمبابوي والكونغو بث مباشر اليوم 30/6/2019 can 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب زيمبابوي، مع منافسه منتخب الكونغو، وذلك يوم 30 يونيو المقبل في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.ويطمح المنتخب الزيمبابوي إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.ويسعى المنتخب الكونغولي لتأكيد تواجدهم على ساحة كرة القدم الإفريقية بعد سنوات طويلة من الغياب، فهذه هي المشاركة الثانية على التوالي بعد التواجد في البطولة الماضية في الجابون عام 2017.ويستعد منتخب زيمبابوي لتسجيل ظهوره الرابع في نهائيات أمم أفريقيا، بعدما سبق له المشاركة في أعوام 2004 و2006 و2017، فيما سيواصل منتخب الكونغو، الفائز باللقب عام 1972، ابتعاده عن البطولة للنسخة الثانية على التوالي.

ومن جانبه، صعد منتخب الكونغو الديمقراطية للبطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.مباراة واحدة فقط في هذه المجموعة ستقام على ملعب آخر هو استاد ثلاثين يونيو الذي سيستضيف مواجهة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية التي ستقام ضمن مباريات الجولة الثالثة في نفس وقت إقامة مباراة مصر وأوغندا.

حيث جاءت قائمة منتخب زيمبابوي اللاعبين كالآتي

حراسة المرمى: جورج تشيجوفاظ،إيدمور سيباندا ،إلفيس تشيبيزيزي ،

الدفاع: جيمي دزينجال ، أليك موديمو،تينايدج هاديبي،ديفاين لونجا ،رونالد بفومبيدزال، – تينداي داريكوا ،

الوسط: داني فيري ،مارشال مونتيسي ، مارفيلوس ناكامبا ، تافادزوا كوتينيو ، وفيدي كارورو ،خاما بيليات (،كوداكواشي ماهاشي ،تالينت تشاوابيوا ، ثاباني كاموسوكو .

الهجوم: نولدج موسونا ، نياشا موشيكوي، إيفانز روسيكي ، تينوتيندا كادويري، نوكس موتيزوا .

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كما ضمت قائمة منتخب الكونغو اللاعبين كالتالي:

حراسة المرمى: لي ماتامبي (الأنصار السعودي) – بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست الروماني) – أنتوني موسي (تشياسو السويسري)

الدفاع: إيساما مبيكو (مازيمبي) – مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مارسيل تيسيراند (فولفسبورج الألماني) – بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو) – نجوندا موزينجا (فيتا كلوب) – كريستيان لوينداما (جالاتسراي التركي) – آرثر ماسواكو (وست هام يونايتد) – دجوما شاباني (فيتا كلوب)

الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي) – شانسيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جاك ماجوما (برمينجهام سيتي الإنجليزي) – بول جوزيه مبوكو (ستاندر دو لييج البلجيكي) - جيانيلي إمبولا (رايو فايكانو الإسباني)

الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت البلجيكي) – جوناثان بولينجي (أنتروب البلجيكي) – سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) – إليا ميستشاك (مازيمبي) – بريت أسومبالونجا (ميدلسبره الإنجليزي)

وشهدت القائمة استبعاد كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودي، والذي غاب عن معسكر الفريق بإسبانيا بسبب مشاكل في التأشيرة.

تبدأ الكونغو الديمقراطية مبارياتها في أمم إفريقيا بمواجهة أوغندا على استاد القاهرة الدولي يوم 22 يوليو، ثم تصطدم بـ مصر يوم 26 يوليو على استاد القاهرة أيضا، وأخيرا تواجه زيمبابوي على استاد الدفاع الجوي يوم 30 يونيو.

الكونغو الديمقراطية تملك لقبين سابقين في أمم إفريقيا تحت اسم زائير عامي 1968 و1974، والأخيرة كانت من أرض مصر.بينما ويطمح المنتخب الزيمبابوي إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.