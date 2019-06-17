اونلاين | مشاهدة مباراة مدغشقر ونيجيريا بث مباشر اليوم 30/6/2019 can 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مدغشقر ونيجيريا بث مباشر اليوم 30/6/2019 can 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلعب مباريات كاس الأمم الافريقية التي تواجد 24 منتخبفى البطولة الكان للمرة الأولى فىالتاريخ إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.المجموعة الثانية على ستاد الاسكندرية وهي (نيجيريا-غينيا-مدغشقر-بروندي)تحتضن الاسكندريه مباريات المجموعة الثانية

تحل فرق ومباريات المجموعة الثانية ضيوفاً على مدينة الإسكندرية التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبعد عن القاهرة تقريباً 221 كلم عند الذهاب من الطريق الصحراوي و216 كلم عند الاعتماد على الطريق الزراعي. الإسكندرية هي مزار سياحي بامتياز لما تتضمنه المدينة من معالم رائعة على غرار عمود السواري وقلعة قايتباي والمسرح الروماني ومكتبة الإسكندرية الجديدة والميناء الشرقي ومقابر مصطفى كامل الأثرية ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكية ومقابر كوم الشقافة الأثرية. ستكون درجات الحرارة مميزة ليلاً (ما بين 22 و24 درجة) لإقامة مباريات كأس افريقيا فيما سيكون الطقس حاراً نسبياً في النهار (أعلى درجة 31).فرق ومباريات المجموعة الثانية ضيوفاً على مدينة الإسكندرية التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبعد عن القاهرة تقريباً 221 كلم عند الذهاب من الطريق الصحراوي و216 كلم عند الاعتماد على الطريق الزراعي. الإسكندرية هي مزار سياحي بامتياز لما تتضمنه المدينة من معالم رائعة على غرار عمود السواري وقلعة قايتباي والمسرح الروماني ومكتبة الإسكندرية الجديدة والميناء الشرقي ومقابر مصطفى كامل الأثرية

منتخب نيجيريا

بعد غيابه عن نسختي 2015 و2017، يعود المنتخب النيجيري للمشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا للمرة 18 في تاريخهأعلن جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري قائمة الفريق التي ستخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو ، حث جاء الفريق النيجيري في المجموعة الثانية مع منتخبات غينيا، وبورندي، ومدغشقر.وضمت القائمة كوكبة من النجوم المحترفة في الدوريات الاوروبية أوروبا وضمت:

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حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو – إكيتشوكو إزينوا – دانييل أكبي

الدفاع: أولالوا أينا – عبد الله شيهو – تشيدوزي أوازييم – ويليام تروست إكونج – ليون بالوجن – كينيث أوميرو – جاميلو كولينز .

الوسط: جون أوبي ميكيل – ويلفريد نديدي – أوجينيكارو إيتيبو – جون أوجو - بول أونواتشو – –صامويل تشوكويزي

الهجوم: أحمد موسى – فيكتور أوسيمن – موسيس سيمون– أوديون إيجالو– هنري أونيكورو – أليكس إيوبي – صامويل كالو.

وبذلكنيجريا من أفضل المنتخبات الموجودة على ساحة كرة القدم في افريقيا عد أن توّج بالكأس في 3 مناسبات (1980 و1994 و2013) وتمكن من حصد المركز الثالث خلال سبعة نهائيات كان آخرها في أنجولا 2010 كما كان وصيفاً في 4 مناسبات وهي (1984 و1988 و1990 و2000).يخوض منتخب مدغشقر فعاليات البطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه مستفيدا من قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخبا حيث سيكون واحدا من ثلاثة وجوه جديدة في البطولة.

وعلى الرغم من عدم خبرته بالبطولة ، يتطلع منتخب مدغشقر إلى اقتناص هذه الفرصة لترك بصمة جيدة لاسيما وأن الفريق يتفوق على فرق أكثر منه خبرة بهذه البطولة.وليس أدل على هذا من أن منتخب مدغشقر يحتل مركزا وسطا بين الفرق المشاركة في البطولة من حيث التصنيف على المستوى العالمي.من بين المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس أفريقيا 2019 بمصر يأتي منتخب مدغشقر في المرتبة السادسة عشر بين هذه الفرق في ترتيبها بالتصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة والصادر عن الاتحاد الدولي