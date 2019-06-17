اونلاين | مشاهدة مباراة بوروندي وغينيا بث مباشر اليوم30/6/2019 كأس الأمم الإفريقية can2019

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يدخل منتخب بوروندي في كأس الأمم الإفريقية التي ستبدأ بعد أيام قليلة في جمهورية مصرالعربيةة، للمرة الأولى في تاريخه المجموعة الثانية ويستقبل ستاد الاسكندرية هذه المجموعة التي تضم وهي (نيجيريا-غينيا-مدغشقر-بروندي) ومنذ أكثر من عشرين عام كان بروندي على وشك الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى، قبل أن يخسر أمام منتخب غينيا بركلات الترجيح، ويفشل في تحقيق حلمه.ينزل منتخبات المجموعة الثانية ضيوفاً على مدينة الإسكندرية التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبعد عن القاهرة تقريباً 221 كلم عند الذهاب من الطريق الصحراوي و216 كلم عند الاعتماد على الطريق الزراعي.

وهذه النسخة التى تستضيفها جمهورية مصر العربية بها 24 منتخب افريقيا لأول مرة في التاريخ كاس الأمم الافريقية، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى ستة مجموعات، ويتأهل إلى قبلالنهائى صاحبين المركز الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.لإسكندرية هي مزار سياحي بامتياز لما تتضمنه المدينة من معالم رائعة على غرار عمود السواري وقلعة قايتباي والمسرح الروماني ومكتبة الإسكندرية الجديدة والميناء الشرقي ومقابر مصطفى كامل الأثرية ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكية ومقابر كوم الشقافة الأثرية. كون درجات الحرارة مميزة ليلاً (ما بين 22 و24 درجة) لإقامة مباريات كأس افريقيا فيما سيكون الطقس حاراً نسبياً في النهار (أعلى درجة 31)من معالم رائعة على غرار عمود السواري وقلعة قايتباي والمسرح الروماني ومكتبة الإسكندرية الجديدة والميناء الشرقي ومقابر مصطفى كامل الأثرية ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكية ومقابر كوم الشقافة الأثرية.

منتخب غينيا-

يشارك منتخب غينيا للمرة 12 في نهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم

كان أفضل انجاز حققه منتخب هو مركز الوصافة في "كان" أثيوبيا1976االمنتخب الجديد المنضم الى لنهائيات كأس أمم افريقيا، وهو منتخب بلاد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمدسيحاول المنتخب مدغشقر تقديم أوراق اعتماده كمنتخب صاعد في القارة الافريقية واثبات أحقيته في التواجد بالعرس القار يعتمد مدغشقر على خبرة لاعب ليون الفرنسي جيرمي مورال الذي التحق بالمنتخب في أواخر عام 2018 ليخوض أول مباراة له أمام السودان في التصفيات المؤهلة لـ"كان" مصر 2019. موعد مبارارة بروندي وغينيا وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن قائمة المدرب البلجيكي شهدت تواجد لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، نابي كيتا، رغم اعترافه بعدم وصول للجاهزية الكاملة من أجل اللعب.وجاءت القائمة على النحو التالي

(في حراسة المرمى، نابي ياتارا وإبراهيما كونيه وعلي كيتا، وفي الدفاع، فوديه كامارا وإسياجا سيلا وإرنست سيكا وسيمون فاليت وعثمان سيديبيه وبايساما سانكوه وميكيل ديرستام وجوليان جانفييه، وفي خط الوسط، أمادو دياوارا وإبراهيما سيسيه وبوبكر فوفانا ونابي كيتا ومادي كامارا، وفي خط الهجوم فرانسوا كامانو ومحمد ياتارا وإبراهيما تراوري وخوسيه كانتي وإدريسا سيلا وفوديه كويتا وسوري كابا).

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وأعلن أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، القائمة النهائية لفريقه استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في مصر يوم 21 من الشهر الجاري.

وجاءت قائمة منتخب بوروندي كالآتي:

حراسة المرمى: جاستن نيكومانا ، وجوناثان ناهيمانا، وماك أرثر أرازاكا .

الدفاع: موسى عمر وكريستوفر ناجويرا وعبد الكريم نيزجيمانا وفريدريك نسابيموافا وعمر نجاندو ودافيد ناشيميرمانا

وسط الملعب: بيير كوزيرا وجايل بيجرمانا وجايل دوهاندافي وناهيمانا شاسيري وسابوموكاما إينوك وموستافا فرانسيس .