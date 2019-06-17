شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. زيمبابوي المنتخب الوحيد الذي انكوى بنار «الهاتريك» من محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تستضيف مصر منافسات كأس أمم أفريقيا رقم 32 في نسخة 2019 عبر ملاعبها للمرة الخامسة في تاريخها، حيث يستهل الفراعنة مشوارهم في لقاء الافتتاح الجمعة المقبل، بمواجهة المنتخب الزيمبابوي.

ويبرز إسم محمد صلاح في قائمة المنتخب المصري، حيث يعتبر نجم ليفربول الانجليزي هو أغلى لاعب من حيث القيمة التسويقية من بين جميع لاعبي النسخة المقبلة بـ 150 مليون يورو، والحاصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا من «كاف» خلال أخر عامين.

صلاح يمتلك ذكرى هي الأروع في مسيرته الدولية خلال مواجهة زيمبايوي، فيعتبر هو المنتخب الوحيد الذي تمكن نجم ليفربول من تسجيل 3 أهداف في شباكه «هاتريك» خلال مباراة واحدة على مدار مشواره الدولي بقميص الفراعنة.

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محمد صلاح خاض 63 مباراة دولية مع منتخب مصر الأول، ونجح في تسجيل 39 هدفاً، من بينهم «هاتريك» وحيد في شباك زيمبابوي، على ملعب الأخير، في مباراة نجح خلالها الفراعنة في الفوز بنتيجة (4/2) بمرحلة المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل، حيث كان الأمريكي بوب برادلي هو من يقود الفراعنة فنياً وقتها، وأقيمت المباراة في التاسع من يونيو لعام 2013.

كما سجل صلاح هدفين في مباراة واحدة بمقيص الفراعنة في شباك العديد من المنتخبات أشهرها في شباك الكونغو وقيادة المصريين لكأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ 28 عاماً، كذلك في شباك النيجر بتصفيات أمم أفريقيا 2019، وكذلك في مرمى تنزانيا بتصفيات أمم أفريقيا 2017، وفي مواجهة ودية أمام توجو في عام 2012.

وجاءت أول أهداف صلاح الدولية في شباك منتخب النيجر في 2011، بتصفيات أمم أفريقيا 2012.

ترى هل يستعيد محمد صلاح ذكرياته الجميلة أمام زيمبابوي وينجح في تسجيل «هاتريك» جديد بقميص الفراعنة ويكرر سيناريو لقاء 2013؟