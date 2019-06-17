شكرا لقرائتكم خبر عن «عرش أفريقيا».. برنامج يرصد تاريخ المنتخبات المشاركة في كأس الأمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ راديو «إينرجي» في بث أحدث برامجه «عرش أفريقيا»، والذي يقدمه خالد بسيوني في ثلاثة مواعيد يوميا، هي الثامنة والنصف والتاسعة والنصف والعاشرة والنصف صباحا، بينما يُعاد في الرابعة والنصف والخامسة والنصف والسادسة والنصف عصرا.

ويخصص البرنامج كل حلقة للحديث عن منتخب من الـ 24 منتخبا المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، حيث يحكي تاريخ المنتخب مع كرة القدم في القارة السمراء، وأبرز الإنجازات التي حققها المنتخب. كما يرصد البرنامج الحالة التي عليها كل منتخب، ونقاط الضعف، وكذلك نقاط القوة التي قد ترجح كفه في معركة الوصول إلى «عرش أفريقيا».