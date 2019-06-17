شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتفاق» يتعاقد مع المدرب الوطني خالد العطوي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع المدرب الوطني خالد العطوي، لتولي زمام الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.
وكان العطوي قد قدم شكره لجميع المسؤولين الرياضيين السابقين والحاليين في الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على منحهم الفرصة له في السنوات الثلاث الماضية لخدمة الوطن من خلال تدريب المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم، مغرداً «أعتذر للجميع وأتمنى للجميع التوفيق ودمتم بخير».
وأضاف العطوي عبر حسابه في «تويتر»: «إلى شعب المملكة العربية السعودية ومحبيه أشكركم على كل دعم قدمتموه لي وأعلم أن الشكر لا يفيكم حقكم إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان».
وتابع: «لكل من كان شريكا معنا في مسيرتنا من أجهزة فنية وإدارية وطبية وإعلامية وأبنائي اللاعبين ولكل من دعم مسيرتنا من مدربين وإعلاميين ومتابعين ومحبين لكم مني كل الحب والتقدير والشكر والعرفان والامتنان».
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