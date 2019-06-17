السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلن نادي الاتفاق اليوم الأثنين تعاقده مع المدرب السعودي خالد العطوي، ويأتي تحرك الإدارة الإتفاقية بعد أن انتهت علاقة العطوي مع المنتخب السعودي الشاب، في أعقاب مونديال العالم تحت20 عاماً الذي أقيم في بولندا.



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كانت هذه تفاصيل خبر خالد العطوي مديراً فنياً للإتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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