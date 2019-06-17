شكرا لقرائتكم الأهلى ينتظر رد الإسماعيلى فى صفقة محمود متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضغط مسئولو النادى الأهلى على نظراءهم فى الإسماعيلى للموافقة على رحيل محمود متولى مدافع الدراويش للقلعة الحمراء مستندين إلى رغبة اللاعب فى اللعب بصفوف الأحمر. وأرسل النادى الأهلى عرضا إلى الإسماعيلى خلال الفترة الماضية فى إنتظار رد مسئولو الدراويش عليه خاصة وأن متولى وقع بالفعل على عقده الشخصي مع الأهلى. وأبلغ متولى إدارة ناديه برغبته فى الانتقال لصفوف النادي الأهلي، معلناً رفضه لأى عروض أخرى، وينتهى عقد محمود متولى مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المقبل الأمر الذي قد يدفع إدارة الإسماعيلي للموافقة على بيعه تجنباً لرحيل اللاعب بنهاية الموسم المقبل لأى نادي مجاناً.

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