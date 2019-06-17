محمد سالم يقترب من العودة للمقاولون...

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جدة - عمرو شويل بات محمد سالم مهاجم الداخلية قريبا من العودة لبيته السابق المقاولون العرب بعد وصول الطرفين لصيغة تفاهم ويتبقى فقط الإتفاق على الخطوط العريضة مع ناديه الحالى .
كان محمد سالم قد تالق بشكل ملحوظ مع المقاولون فى بداية مشواره وهو ما دفع إلى انتقاله للزمالك ، إلا أن اللاعب لم يتأقلم بالشكل المناسب ليرحل بعدها ويحط الرحال بين اكثر من نادى كان نهايته فريق الداخلية .
ويسعى مسئولو المقاولون إلى إعادة محمد سالم من جديد فى ظل الأنباء التى تتردد عن قرب رحيل طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق إلى الأهلى أو الزمالك .
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