شكرا لقرائتكم زياش وزاها يتقاسمان المجموعة الرابعة فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 5 أيام تفصلنا على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها فى مصر فى الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، ويرصد "الخليج 365" أبرز نجوم المجموعة الرابعة والتى يطلق عليها "مجموعة الموت"، حيث تضم كلا من "المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب افريقيا، ونامبيا"، حيث يلتقى منتخب المغرب ضد منتخب نامبيا، ويواجه منتخب كوت ديفوار منتخب جنوب افريقيا فى ثالث ورابع أيام البطولة بأول جولة فى دور المجموعات.

وأعد "الخليج 365" انفو جراف لنجوم المجموعة الرابعة الذى سيقودوا منتخباتهم فى بطولة الأمم الأفريقية، حيث رصد قيمتهم التسويقية بين نجوم العالم .





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المجموعة الرابعة

منتخب كوت ديفوار أبرز نجومه ويلفريد زاها قيمته التسويقية تقدر بـ 35 مليون يورو

منتخب المغرب أبرز نجومه حكيم زياش قيمته التسويقية تقدر بـ 35 مليون يورو

منتخب جنوب أفريقيا أبرز نجومه بيرسي تاو قيمته التسويقية تقدر بـ 3 ملايين يورو

منتخب نامبيا أبرز نجومه بينسون شيلونجو قيمته التسويقية تقدر بـ 300 ألف يورو