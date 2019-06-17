شكرا لقرائتكم سموحة يجدد تعاقد لاعب كرة السلة الأمريكى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو نادى سموحة التعاقد مع الأمريكى جيمس جاستس لاعب فريق كرة السلة بالنادى السكندرى ، ليستمر مع الفريق فى الموسم الجديد وكان جاستس قد انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم ، و تم تجديد التعاقد معه ، لتدعيم صفوف سموحة و للاستعانة بقدراته الفنية بالموسم الجديد بجانب الصفقات التى أبرمها الفريق خلال الفترة الماضية . يذكر أن سموحة يقوده فنيا أيمن مطراوى خلفا لأشرف توفيق الذى تولى المهمة الفنية لسلة الأهلى .

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