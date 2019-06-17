شكرا لقرائتكم "وزنك كام".. خالد جلال يستجوب لاعبي الزمالك قبل المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك على الإطمئنان على أوزان اللاعبين لعد فترة التى الإجازة التى حصلوا عليها بسبب توقف الدورى وذلك قبل انطلاق المران الجماعى. وطلب خالد جلال الحصول على تقرير مفصل بأوزان اللاعبين خاصة أن أيام الراحة التى حصلوا عليها طويلة بسبب استعداد المنتخب الوطنى لخوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبلة فى مصر. ويبدأ فريق الزمالك المران بخوض تدريبات بدنية خفيفة، ثم التدرج فى التدريب لحين الوصول لأعلى مستوى، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى بعد أمم أفريقيا 2019، بمواجهة الجونة ثم الإسماعيلى ثم الأهلى.

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