شكرا لقرائتكم أمير مرتضى للاعبى الزمالك: نثق فى إمكانياتكم لحسم الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال و أمير مرتضى المشرف على الكرة جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أكدوا خلالها ضرورة التركيز فيما تبقى من مباريات فى الدورى بالفترة القادمة.
أعرب الجهاز الفنى للزمالك وأمير مرتضى عن ثقته فى اللاعبين لحسم بطولة الدورى بالموسم الحالى وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية أكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة بعد بطولة أمم أفريقيا 2019 التى ستنطلق يوم الجمعة المقبل، وتنتهى يوم 19 من الشهر المقبل
وكان الزمالك حصل على فترة راحة عقب مواجهة حرس الحدود فى الدورى يوم 3 يونيو، وانتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.
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