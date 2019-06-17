شكرا لقرائتكم خالد جلال يقرر عقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبلغ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال اللاعبين بعقد جلسة سريعة معهم قبل انطلاق المران، من أجل التحدث عن خطة المرحلة المقبلة، وإعلامهم بالتعديل الذى تم فى الجهاز الفنى برحيل نبيل محمود رامبو، وانضمام عبد الحميد بسيونى فى منصب المدرب العام.
وعقد الجهاز الفنى للفريق ، جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة الأجازة التى حصل عليها الأبيض، بسبب توقف الدورى فى إطار استعداد المنتخب الوطنى للمشاركة فى أمم أفريقيا.
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