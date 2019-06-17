شكرا لقرائتكم نادى ألمانى يزاحم الأهلى فى صفقة نجم المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخلت أحد الأندية الألمانية فى سباق التعاقد مع طاهر طاهر نجم المقاولون العرب لتصعب الأمور على الأهلى الذى يرغب فى الفوز بخدمات اللاعب الشاب فى الوقت الذي تفضل إدارة المقاولون تسويق اللاعب أوروبياً، أملاً فى تكرار تجربتي محمد صلاح ومحمد النني، فى ظل تواجد الأهلى كخيار بديل حال فشل احتراف اللاعب فى أوروبا.
وطلب المقاولون العرب الحصول على 35 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات طاهر للأهلى،رصدت إدارة القلعة الحمراء مبلغ 25 مليون جنيه مع إمكانية إعارة لاعب للمقاولون العرب لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
يرى مسئولو الأهل أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وتصر على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو محور الخلاف حالياً بين الناديين حول الصفقة.
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